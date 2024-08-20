انخفاض طفيف في درجات الحرارة..حالة الطقس في فلسطين

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس، طقس حار لشديد الحرارة، حيث ذكرت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن حالة الطقس اليوم حارة محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة أو إشعال النار بالقرب من الأعشاب والأشجار.



ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإنه يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم مع بقائها أعلى من المعدل العام بحوالي 2-3 درجات مئوية، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



أما في ساعات المساء والليل، يكون الطقس لطيفًا في المناطق الجبلية ودافئا نسبيا على المناطق الأخرى، كما أن الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

حالة الطقس غدا

ويسود الثلاث أيام المقبلة (الأربعاء والخميس، والجمعة)، طقس حارا إلى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحوالي 2-3 درجات مئوية.

وأشارت دائرة الأرصاد الجويّة، إلى أن الرطوبة النسبية خلال هذه الأيام مرتفعة، مما يزيد الشعور بالحر.