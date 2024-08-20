الإمارات: معاً لإعادة فتح شرايين الإمداد الرئيسية داخل السودان

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

دعت دولة الإمارات، أمس، إلى مواصلة الجهود المشتركة «معاً» في سويسرا لإعادة فتح جميع شرايين الإمداد الرئيسية للغذاء والدواء للوصول إلى ملايين الأشخاص الذين يعانون من الجوع ويواجهون الجوع الحاد داخل السودان، مشددة السعي إلى تقدير التزام العاملين في المجال الإنساني الذين ضحوا بأرواحهم خلال تأدية عملهم.

وأعربت الإمارات في بيان مشترك مع الولايات المتحدة الأميركية، وسويسرا والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، عن تضامنها مع جميع العاملين في المجال الإنساني، من السودانيين والدوليين، الذين يعملون في جميع أنحاء السودان بتفان وبلا كلل لخدمة المحتاجين، رغم ما يواجهون من مخاطر هائلة أثناء قيامهم بأداء عملهم.

ودعا البيان بشكل عاجل أطراف هذه الحرب المروعة إلى حماية المدنيين وعمال الإغاثة واحترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، والتي أكدوا عليها في إعلان جدة. كما أكد الالتزام بـ«العمل من أجل الإنسانية» داعياً أطراف هذا الصراع إلى القيام بالشيء ذاته.

وفيما يلي نص البيان: «بدأنا اجتماعنا (اليوم) بلحظة صمت احتفاء بـ«اليوم العالمي للعمل الإنساني»، إذ نسعى إلى تقدير التزام العاملين في المجال الإنساني الذين ضحوا بأرواحهم خلال تأدية عملهم، من خلال مواصلة جهودنا معًا في سويسرا لإعادة فتح جميع شرايين الإمداد الرئيسية للغذاء والدواء للوصول إلى ملايين الأشخاص الذين يعانون من الجوع ويواجهون الجوع الحاد داخل السودان.

منذ أبريل 2023، قُتل ما لا يقل عن 22 عامل إغاثة أثناء تأدية عملهم في السودان، وأصيب ما لا يقل عن 34، وهذا أمر غير مقبول.

مخاطر

نتضامن مع جميع العاملين في المجال الإنساني، من السودانيين والدوليين، الذين يعملون في جميع أنحاء السودان بتفان وبلا كلل لخدمة المحتاجين، رغم ما يواجهون من مخاطر هائلة أثناء قيامهم بأداء عملهم. وندعو بشكل عاجل أطراف هذه الحرب المروعة إلى حماية المدنيين وعمال الإغاثة واحترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، والتي أكدوا عليها في إعلان جدة.. ونحن، المجتمعون هنا، ملتزمون بـ«العمل من أجل الإنسانية»، وندعو أطراف هذا الصراع إلى القيام بالشيء ذاته.