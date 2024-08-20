مادورو يطالب أمريكا وأوروبا بوقف خطط زيلينسكي الإرهابية ضد محطات الطاقة النووية

ياسر رشاد - القاهرة - زيلينسكي.. قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن على الولايات المتحدة والدول الأوروبية أن توقف خطط الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الإرهابية ضد محطات الطاقة النووية.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس"، أشار مادورو أمس الاثنين إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا يجب أن توقف خطط زيلينسكي الإرهابية ضد محطات الطاقة النووية، وأن تضمن المفاوضات السياسية من أجل الاستسلام النهائي لأوكرانيا ونهاية النازية في أوكرانيا"، مضيفا أن "الولايات المتحدة هي سيدة زيلينسكي".

وأكد الرئيس الفنزويلي أن المجموعة النازية التي استولت على السلطة السياسية في كييف وتسيطر عليها هُزمت في حربها العدوانية ضد روسيا".

ولفت الرئيس الفنزويلي إلى أن هزيمة القوات المسلحة الأوكرانية واستسلامها ليست سوى مسألة وقت، مشيراً إلى أن الأمر مسألة وقت فقط قبل أن يتمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وروسيا من تحقيق نزع النازية من أوكرانيا، وسوف يحققان ذلك.

محاولة هجوم أوكراني على منطقة كورسك



كانت روسيا أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم 9 أغسطس بشأن الوضع في محطة كورسك للطاقة النووية فيما يتصل بمحاولة هجوم أوكراني على منطقة كورسك.