متظاهرون مناصرون لـ فلسطين يقاطعون كلمة بايدن .. ماذا طلبوا؟

ياسر رشاد - القاهرة - رفع متظاهرون في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في شيكاغو لافتات كتب عليها “أوقفوا تسليح إسرائيل”، اثناء كلمة الرئيس الامريكي وخلال الفعاليات التي شهدها المؤتمر لاسيما مشاركة الأسرة الأولى، الرئيس جو بايدن وابنته اشلي وقرينته جيل بايدن

وقام حاضرون آخرون بحجب اللافتة المناصرة لفلسطين بلافتاتهم العمودية “WE ❤️ JOE”، وأطفأت الساحة أضواء القسم حتى خروج المتظاهرين

واستمر الجدل الطاحن والمرير حول تعامل إدارة بايدن مع حرب إسرائيل في غزة على الرغم من كون هاريس المرشحة الديمقراطية بدلاً من بايدن.

ولعدة أشهر، أدت الاحتجاجات على الحرب الإسرائيلية على حماس، في أعقاب هجمات 7 أكتوبر، إلى مظاهرات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد تطالب بوقف فوري لإطلاق النار.

وكان من المتوقع حدوث احتجاجات خارج المؤتمر هذا الأسبوع أيضًا، في حين كان ما سيحدث داخل المركز المتحد غير مؤكد.

وخلال كلمته هاجم الرئيس الامريكي سلفه دونالد ترامب واصفا اياه بأنه اكبر خاسر

وبعد تفصيل قائمة طويلة بما أنجزته إدارته، قال الرئيس الامريكي إنه ينوي إنجاز المزيد خلال الأشهر الخمسة المتبقية من رئاسته. وأضاف: 'أعتزم إنجاز ذلك'.