أمة الإمكانيات.. بايدن يحث الأمريكييين على الخروج للتصويت في 5 نوفمبر

ياسر رشاد - القاهرة - الانتخابات الامريكية.. حث الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين على الخروج للتصويت في الخامس من نوفمبر المقبل، مشددا مرة أخرى على أن الديمقراطية ستكون على ورقة الاقتراع.

وقال بايدن خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، المنعقد في شيكاغو، اليوم الثلاثاء، 'لقد أنقذنا الديمقراطية في عام 2020، والآن يجب علينا إنقاذها مرة أخرى في عام 2024'.

وأضاف: 'أعدكم بأني سأكون أفضل متطوع شهدته حملة هاريس وولز على الإطلاق.'

واختتم بايدن خطابه بالقول إنه أعطى “قلبه وروحه” للبلاد على مدى عقود.

وقال للحشد: 'أستطيع أن أقول بصراحة، إنني أكثر تفاؤلاً بشأن المستقبل مما كنت عليه عندما تم انتخابي عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي وعمري 29 عاماً'.

وعندما اختتم الرئيس خطابه، نظر إلى صعوده إلى أعلى منصب، قائلا: 'لا يوجد مكان آخر في العالم يمكن لطفل يعاني من تلعثم وبدايات متواضعة' في مدينتي بنسلفانيا وديلاوير 'أن يكبر ليجلس خلف مكتب حازم بالمكتب البيضاوي.'

وقال بايدن: ‘هذا لأن أمريكا كانت وستظل دائماً أمة الإمكانيات’ مضيفا 'يجب ألا نفقد ذلك أبدًا - أبدًا.'

وتابع بايدن إن هاريس ووالز 'يدركان أن هذه الأمة يجب أن تظل مكانًا للإمكانيات، ليس فقط للقلة منا ولكن لنا جميعًا'. مطالبا الأمريكيين على 'الانضمام إلي في الوعد بكل قلوبكم بهذا الجهد'.

ووعد الرئيس بأن يكون 'أفضل متطوع' 'شهدته حملة هاريس-فالز على الإطلاق'.

وفي ختام كلمته، اقتبس الرئيس بايدن أغنية 'النشيد الأمريكي'، مستذكرا 50 عاما قضاها في واشنطن من أجل الأمريكيين، حيث قال 'أعطيت قلبي وروحي لأمتنا، لقد بذلت قصارى جهدي من أجلكم'.