كيف رد بايدن على المطالبين بوقف اطلاق النار فى غزة؟

ياسر رشاد - القاهرة - حرب غزة.. دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إنهاء حالة الحرب في غزة مؤكدا أن إدارته “تعمل على مدار الساعة” للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتأتي دعوة الرئيس الأمريكي لـ اسرائيل خلال كلمته اليوم الثلاثاء بالمؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي رغم أنه نصب نفسه صهيونيًا، وكان طوال سنوات ولايته مؤيدًا قويًا لإسرائيل.

واستخدمت إدارته حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة إجراءات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كانت ستدعو إلى وقف إطلاق النار.

كما وافق على تقديم مساعدات عسكرية إضافية لإسرائيل بقيمة 14 مليار دولار.

وتطرق الرئيس الأمريكي بإيجاز إلى المتظاهرين الغاضبين بسبب حرب غزة والذين احتشدوا خارج المؤتمر الوطني الديمقراطي للمطالبة بإنهاء الدعم الأمريكي لإسرائيل.

وقال بايدن، دون أن يذكر إسرائيل أو الفلسطينيين مباشرة: “هؤلاء المحتجون في الشارع لديهم وجهة نظر معينة”.

واضاف: 'يُقتل الكثير من الأبرياء من الجانبين'

وأطلق المدافعون عن حقوق الفلسطينيين وغيرهم من التقدميين في الولايات المتحدة على بايدن لقب “جو الإبادة الجماعية” للتنديد بدعمه للحرب الإسرائيلية على غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني ودمرت القطاع الساحلي للاراضي المحتلة.