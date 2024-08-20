شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل صناعة النواب: التحالف الوطنى أعاد رسم سياسة الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب معتز محمود، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التحالف الوطنى نجح في أن يكون بمثابة آلية قوية تقود المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لخدمة القرى والنجوع النائية التي كانت غائبة عن المشهد منذ عقود، وتمكن من خلق آلية تنسيق بين المجتمع المدني والحكومة تضمن التكامل.

وأكد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التحالف ساهم بقوة في تسهيل سير العمل داخل المؤسسات وارتفاع معدلات الإنجاز والتوسع في خدمة المواطنين، فإن هذا الكيان نجح على مدار عامين في رسم سياسات تنموية تستهدف رفع كفاءة الحياة وتحسين المعيشة للملايين بمختلف محافظات مصر، لاسيما الفئات الأكثر احتياجًا، والجهود المبذولة ساهمت في منح هذه المناطق قبلة حياة جديدة، في مختلف شرايين التنمية.

وأشار وكيل اللجنة، إلى أن التحالف يعمل في كل القطاعات بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، على صعيد المستوى التعليمي والصحي والاجتماعي، وتعد كلمة السر في ذلك نجاحه في تأسيس قاعدة بيانات موحدة بالمشاركة مع الجهات الحكومية تحتوي على بيانات 37 مليون مواطن من الأكثر استحقاقا، ومن ثم ترجم التحالف دور المجتمع المدني على أرض الواقع، وبشكل احترافي للغاية، وتمثل ذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات التى تغطى قاعدة عريضة من الشعب المصري.

وأوضح محمود، أن جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي المكثفة تشمل كل المحافظات، بداية من حملة "إيد واحدة" التي تعمل على مد العون للأسر الأكثر احتياجا، والمواد الغذائية والصحة أبرز الخدمات المقدمة، ولهذا نجح التحالف بصورة كبيرة في دعم غير القادرين بشكل ممنهج وآلية محددة.