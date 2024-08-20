بايدن: نعمل للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة ونحن أقرب لتحقيق ذلك أكثر من أي وقت مضى

دعم الرئيس الأميركي جو بايدن كامالا هاريس في مواجهتها دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة واصفا إياه بأنه "فاشل".

ورأى بايدن في كلمة أمام المؤتمر العام الوطني للحزب الديموقراطي، أن "معدلات الجريمة ستنخفض حينما نضع مدعية عامة في البيت الأبيض لا مجرما مدانا"، مشيرا الى أن "معدلات الجريمة كانت مرتفعة في عهد ترمب وهي تنخفض الآن".

وأكد أن "لا مكان في الولايات المتحدة للعنف السياسي، والديمقراطية انتصرت ويجب أن يتم الحفاظ عليها الآن"، معتبرا أننا "في معركة للحفاظ على روح الولايات المتحدة وأفضل أيامنا ليست خلفلنا وإنما أمامنا". ولفت الى أن "81 مليون أميركي صوتوا لنا خلال الانتخابات السابقة من أجل إنقاذ الديمقراطية".

وذكر انني "كنت مصمما على إعادة بناء الطبقة الوسطى، وكنت رئيسا لجميع الأميركيين سواء من صوت لي أم لا"، موضحا "انني حققت إلى جانب هاريس أكبر تقدم على الإطلاق، واقتصادنا هو الأقوى في العالم بعد أزمة جائحة كورونا، ومعدلات الجريمة ستنخفض حينما نضع مدعية عامة في البيت الأبيض لا مجرما مدانا".

واضاف، "المرشج الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب يستمر في الكذب بشأن الحدود، وهو من قضى على مشروع قانون لحمايتها بعد التفاوض مع الجمهوريين بالكونغرس"، مشيرا الى أن "عبور المهاجرين غير النظاميين للحدود انخفض ونحن لن نحتقرهم كما يفعل. وترمب قال إنه سيرفض نتائج الانتخابات إذا خسر وهو جاد في ذلك، وقال إنه سيكون ديكتاتورا منذ اليوم الأول ولا يمكننا السماح بحدوث ذلك".

في سياق اخر، أكد أننا " نعمل على مدار الساعة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة ونحن أقرب لتحقيق ذلك أكثر من أي وقت مضى". ولفت الى ان "كثيرا من الأبرياء قتلوا في الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني"