التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، النائب نعمة إفرام في المقر العام للحزب في معراب، وناقشا الأوضاع العامة في البلاد والمنطقة، وخصوصا مشكلة الكهرباء التي "تثقل كاهل المواطن اللبناني"، واكدا أن "الحل الوحيد يكمن في إشراك القطاع الخاص في عملية الإنتاج والبيع".
كما بحثا، بحسب بيان، في مسألة الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، وأكدا "ضرورة أن تقوم الحكومة بإبلاغ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بعدم شرعية أي بطاقات لجوء كانت قد أصدرتها المفوضية سابقًا، باعتبار أن المرجع الصالح والوحيد لإعطاء صفة لاجئ لأي أجنبي على الأراضي اللبنانية هي الدولة اللبنانيّة"، ثم تداولا في أوضاع مرفأ جونية وأملا أن "يتم افتتاحه في أسرع وقت بعد الخطوة المشجعة بتكليف رئيس جديد له".
كانت هذه تفاصيل خبر جعجع التقى افرام وشددا على أن الحل الوحيد لمشكلة الكهرباء إشراك القطاع الخاص في الإنتاج والبيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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