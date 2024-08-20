الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقطت 3 صواريخ و25 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - قالت القوات الجوية الأوكرانية إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت ثلاثة صواريخ و25 طائرة بدون طيار أطلقتها روسيا في هجوم خلال ليل اليوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس.

ووفق لما نقلته رويترز، قالت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان على تطبيق التواصل الاجتماعي "تليجرام" إن الهجوم استهدف تسع مناطق أوكرانية في وسط وشمال وجنوب البلاد.

أوكرانيا:روسيا شنت خامس هجوم صاروخي على كييف هذا الشهر



وعلى صعيد آخر، قال الجيش الأوكراني اليوم الثلاثاء إن روسيا شنت خامس هجوم صاروخي على كييف هذا الشهر فيما أظهرت البيانات الأولية نجاح أنظمة الدفاع الجوي مرة أخرى في صد الضربات.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف على تطبيق تليجرام للمراسلة إن الهجوم الصاروخي جاء بعد هجوم بطائرة بدون طيار على كييف في وقت متأخر من يوم الاثنين، حيث أظهرت المعلومات الأولية عدم وقوع أضرار أو إصابات نتيجة لأي من الهجومين.

ولم يعرف على الفور النطاق الكامل للهجمات، لكن الجيش قال إن الضربات التي نفذت صباح اليوم شملت على الأرجح صواريخ كروز.

وقال شهود عيان من رويترز إنهم سمعوا انفجارات في ساعة مبكرة من صباح اليوم، فيما بدا أنه صادر عن وحدات دفاع جوي تعمل على مشارف كييف.

وقال الجيش إن العاصمة تعرضت بالفعل لإنذارات بغارات جوية 41 مرة هذا الشهر.

وكانت أوكرانيا، أعلنت أمس الاثنين، إنها صدت بنجاح هجوما بطائرة روسية بدون طيار على كييف.

ولم يصدر تعليق فوري من موسكو بشأن هجمات اليوم، ويقول الجانبان إنهما يستهدفان منشآت أساسية للجيش في هجماتهما المتكررة بالطائرات بدون طيار والصواريخ، وليس البنية التحتية المدنية.