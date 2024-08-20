الخارجية الروسية: الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يعمل مع الإمارات على إتمام اتفاق منطقة التجارة الحرة

أعلنت الخارجية الروسية أن "الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يعمل مع الإمارات بشكل مكثف على إتمام اتفاق منطقة التجارة الحرة بين الجانبين".

واشار مدير الإدارة الأولى لبلدان رابطة الدول المستقلة بالخارجية الروسية، ميكائيل أغاسانديان خلال تعليقه على إبرام الاتحاد لاتفاقيات حول التجارة الحرة مع مختلف الدول، الى أن "فيحزيران، تم عقد جولة دورية من المفاوضات مع الإمارات العربية بشأن إبرام اتفاقية التجارة الحرة. ويجري حاليا العمل المكثف لوضع مسودة الاتفاقية المستقبلية".

يذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يضم كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان. وتتمتع كوبا ومولدوفا وأوزبكستان بصفة عضو مراقب فيه.

في نهاية العام الماضي، وقع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي اتفاقية للتجارة الحرة مع إيران، ولتحل الاتفاقية الجديدة محل الاتفاقية المؤقتة المعمول بها منذ العام 2019.