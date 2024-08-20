اليونيسف: 77 مليون طفل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعانون من سوء التغذية

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، أن "ما لا يقل عن 77 مليون طفل بواقع 1 بين كل 3 أطفال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يعانون من سوء التغذية بشكل أو بآخر".
ولفتت في تقرير إلى أن "55 مليون طفل في المنطقة يعانون من زيادة الوزن أو السمنة مع ارتفاع هذه الأشكال من سوء التغذية بين الأطفال في سن المدرسة في جميع بلدان المنطقة"، مشيرة إلى أن "24 مليون طفل آخر يعانون من نقص التغذية بما فيه التقزم والهزال والنحافة".
وبرغم التقدم الذي تم تحقيقه خلال السنوات العشرين الماضية فيما يتعلق بالحد من انتشار التقزم على المستوى الإقليمي إلا أن المشكلة لا تزال قائمة على نطاق واسع مما يؤثر على 10 ملايين طفل دون سن 5 سنوات في المنطقة، وفقا لليونيسف.
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