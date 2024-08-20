اشار مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب في تصريح له، الى إن كاملا هاريس نائبة الرئيس الديمقراطي جو بايدن لن تشارك في مناظرة على قناة "فوكس نيوز" يجري بحث عقدها في الرابع من أيلول.
وذكر ترامب أنه وافق على إجراء لقاء جماهيري يقدمه شون هانيتي على قناة "فوكس نيوز" في ولاية بنسلفانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: كاملا هاريس لن تشارك في مناظرة على فوكس نيوز يوم 4 ايلول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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