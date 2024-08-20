لابيد تعليقا على انتشال جثث 6 أسرى إسرائيليين: تمر الأيام ونفقد المزيد من الاسرى وعلينا أن نعقد صفقة الآن

أكد زعيم المعارضة الإسرائيليّة يائير لابيد تعليقا على انتشال جثث 6 أسرى إسرائيليين، أن "الايام تمر ونفقد المزيد من الاسرى وعلينا أن نعقد صفقة الآن".
وفي وقت سابق اليوم، افادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "الجيش وجهاز الشاباك تمكنا الليلة الماضية من انتشال 6 جثث لرهائن إسرائيليين من قطاع غزة".
وذكر موقع Ynet أنه "بعد أكثر من عشرة أشهر من اختطافه مع زوجته روثي وابنته كيرين وحفيده أوهاد البالغ من العمر تسع سنوات والذين أطلق سراحهم كجزء من الصفقة السابقة في تشرين الثاني، أبلغت عائلة موندر أن أفراهام موندر (79 عاما) قتل في الأسر".
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