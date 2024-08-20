الجيش الأوكراني: روسيا شنت الهجوم الصاروخي الخامس على كييف في آب

اعلن الجيش الأوكراني إن روسيا أطلقت هجومها الصاروخي الخامس على كييف خلال هذا الشهر، وأظهرت بيانات أولية أن وحدات الدفاع الجوي نجحت مرة أخرى في صد الهجمات.

وذكرت إدارة كييف العسكرية أن الهجوم الصاروخي أعقب هجوما بطائرات مسيرة على كييف في وقت متأخر من أمس الاثنين، وأظهرت معلومات أولية عدم وقوع أضرار أو إصابات نتيجة لأي من الهجومين.

وأفاد الجيش بأن النطاق الكامل للهجمات لم يتضح بعد لكن الهجمات التي وقعت صباح اليوم الثلاثاء ربما تضمنت صواريخ كروز.

وأوضح الجيش أن إنذارات الغارات الجوية نشطت في العاصمة 41 مرة هذا الشهر.

واعلنت أوكرانيا أمس الاثنين إنها صدت بنجاح هجوما روسيا بطائرات مسيرة على كييف.

ولم تصدر موسكو تعليقا حتى الآن حول هجمات اليوم الثلاثاء. ويقول الجانبان إنهما يستهدفان منشآت عسكرية أساسية وليس البنية التحتية المدنية في هجماتهما المتكررة بطائرات مسيرة وصواريخ.