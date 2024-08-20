أكّد وزير الخارجيّة العراقيّة أنّ "المنطقة تعيش تحت التّهديد والنّار، وأنّ وقف إطلاق النّار في قطاع غزة سيمنح الهدوء النّسبي للمنطقة"، مشيرًا إلى أنّ "جهود وقف النّار مستمرّة، رغم عدم توصّلها إلى نتائج".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية العراقية: دفع العراق إلى حالة الحرب هو أمر خطير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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