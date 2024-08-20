بديع: بين صيدا وجزين وصبّاح علاقة طيبة متجذرة لا تعكرها حادثة عابرة

أكّد رئيس بلديّة ​صيدا​ حازم بديع، أنّ "بين صيدا و​جزين​ وصبّاح علاقة طيّبة متجذّرة لا تعكّرها حادثة عابرة"، مشيرًا إلى أنّ "علينا في صيدا ومنطقة جزين الحفاظ على هذه العلاقة التّاريخيّة، الّتي يميّزها العيش الواحد المشترك واحترام الآخر".

وشدّد في بيان، على "أنّنا لن نكون إلّا دعاة وحدة وتقريب وليس تفريق، ومن هنا أناشد الجميع باسم ​بلدية صيدا​ رئيسًا وأعضاءً، للعمل على توطيد هذه العلاقة الطيّبة، وعدم الإفساح في المجال أمام المصطادين في المياه العكرة لتخريبها"، محيّيًا "كلّ المواقف الصّادرة الدّاعية للحفاظ على طيب العلاقة، ومعالجة الحادثة العابرة في صبّاح بحكمة ورويّة".

وكان قد لفت رئيس بلديّة صبّاح- جزين المحامي برنارد وديع نصر، أمس، إلى أنّ "المجلس البلدي لبلدة صبّاح استنكر الحادث الفردي الّذي حصل مساء الأحد الواقع فيه 18/8/2024، وأكّد إصرار أهالي البلدة على العيش المشترك والاحترام المتبادلَين بين أهالي البلدة والمحيط".

وركّز في بيان، على أنّ "بلدة صبّاح تستقبل المصطافين من المناطق المحيطة كافّة، وهي رمز التّعايش والاحترام بين مكوّنات المجتمع اللّبناني كافّة"، مشدّدًا على "الحفاظ وحماية رسالة العيش المشترك الّتي هي مسؤوليّة الجميع".