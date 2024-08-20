وزير الاقتصاد الإسرائيلي يؤكد دعمه لصفقة التبادل حتى على حساب إسقاط الحكومة

ياسر رشاد - القاهرة - صرّح وزير الاقتصاد الإسرائيلي في حكومة بنيامين نتنياهو أنه سيصوت لصالح صفقة تبادل الأسرى المرتقبة مع حماس، حتى لو كان ذلك يعني سقوط الحكومة ، جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "معاريف"، حيث أكد الوزير أنه يعتبر الصفقة "ضرورة إنسانية ووطنية"، بغض النظر عن التبعات السياسية التي قد تترتب عليها.

وأضاف الوزير أن تأمين الإفراج عن الجنود والمدنيين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس يمثل أولوية قصوى بالنسبة له، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية تواجه تحديات كبيرة، وأن اتخاذ القرارات الصعبة يأتي في إطار مسؤولية الحفاظ على حياة المواطنين الإسرائيليين.

وفي تعليقاته، لم يخف الوزير إمكانية حدوث تصدعات داخل الائتلاف الحكومي بسبب هذه الصفقة، لكنه أكد أنه "مستعد لتحمل المسؤولية الشخصية والسياسية" عن قراره. وتوقع أن يكون هناك نقاش حاد داخل الكنيست، مشيراً إلى أن القضية ستختبر مدى تماسك الحكومة الحالية.

الوزير ختم تصريحاته بالتأكيد على أن قضية الأسرى هي قضية وطنية تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة، مضيفاً أنه "في نهاية المطاف، الحفاظ على حياة مواطني إسرائيل هو الأولوية الأسمى".

أوكرانيا : إسقاط 25 مسيرة و3 صواريخ باليستية الليلة الماضية في كييف

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان اليوم أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية تمكنت من إسقاط 25 مسيرة و3 صواريخ باليستية خلال الليلة الماضية. ووفقًا للبيان، فإن الهجمات الجوية استهدفت 8 مناطق مختلفة من أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف.

وأوضح البيان أن الدفاعات الجوية الأوكرانية كانت على أهبة الاستعداد للتعامل مع الهجمات، ما أسفر عن تدمير عدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ التي كانت تستهدف مواقع حيوية في البلاد. وأكدت الهيئة أن قواتها تواصل تعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة التهديدات الجوية المستمرة.

وأضافت هيئة الأركان أن الهجمات تسببت في بعض الأضرار المادية، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين المدنيين. وتأتي هذه الهجمات في وقت حساس بالنسبة لأوكرانيا التي تعاني من تصعيد مستمر في الأعمال العدائية.

الهيئة ختمت بيانها بالتأكيد على استمرارها في حماية المجال الجوي الأوكراني والتصدي لأي هجمات قد تهدد أمن وسلامة المواطنين.

14 شهيداً في غارات إسرائيلية على وسط وجنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية لوسائل إعلام عربية أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في وسط وجنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينياً. وأشارت المصادر إلى أن الغارات تركزت على مناطق سكنية وأدت إلى سقوط عدد من الضحايا بينهم نساء وأطفال.

وأضافت المصادر أن فرق الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى بعض المناطق المتضررة بسبب استمرار القصف، ما يزيد من مخاوف ارتفاع عدد الضحايا. وتواصل الطواقم الطبية العمل في ظل ظروف صعبة لتقديم الرعاية للمصابين وإخلاء الجثامين من تحت الأنقاض.