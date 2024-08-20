كيبوتس: مقتل المختطفين في غزة يبرز أهمية إبرام صفقة لإعادة أبنائنا سريعاً

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر كيبوتس نير عوز الإسرائيلي بياناً أكد فيه أن مقتل المختطفين الإسرائيليين في غزة يعد دليلاً على ضرورة إبرام صفقة تضمن عودة أبنائهم في أسرع وقت ممكن. وأشار البيان إلى أن الأوضاع الراهنة تتطلب اتخاذ خطوات حاسمة وسريعة لضمان سلامة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

وأضافت إدارة الكيبوتس أن المجتمع المحلي يشعر بقلق بالغ إزاء مصير المختطفين، وأنهم يتطلعون إلى تحرك عاجل من الحكومة الإسرائيلية لتحقيق صفقة تبادل تعيد الأسرى إلى ذويهم. كما شددوا على أهمية الحفاظ على حياة المحتجزين والعمل على إعادتهم بأسرع وقت ممكن.

ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوترات والمواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، وسط محاولات دولية للتوصل إلى اتفاق يوقف التصعيد ويؤمن سلامة الأسرى.

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش والشاباك ينتشلان 6 جثث لرهائن إسرائيليين من قطاع غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الشاباك تمكن الليلة الماضية من انتشال 6 جثث لرهائن إسرائيليين من قطاع غزة. وأشارت الهيئة إلى أن هذه العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لاستعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع منذ بدء التصعيد الأخير.

وأضافت الهيئة أن الجيش والشاباك نفذا العملية بعد معلومات استخباراتية دقيقة، وأنه تم نقل الجثث إلى إسرائيل لتحديد هوياتهم واستكمال الإجراءات المتعلقة بهم. ولم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول هوية الرهائن أو الظروف التي أحاطت بعملية الانتشال.

وتأتي هذه العملية في وقت يشهد فيه الصراع تصعيداً كبيراً، حيث تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وسط جهود دولية للتوصل إلى تهدئة وإنهاء القتال.

الجيش الإسرائيلي: تنفيذ غارات على دير قانون واستهداف مسؤول في وحدة الصواريخ بحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ غارات جوية استهدفت منطقة دير قانون في جنوب لبنان، مشيراً إلى أن الهجمات أسفرت عن القضاء على مسؤول بارز في وحدة الصواريخ التابعة لحزب الله.

وقال بيان الجيش الإسرائيلي إن الغارات جاءت ضمن عملية منسقة تهدف إلى تقويض قدرات حزب الله العسكرية، وخاصةً تلك المرتبطة بإطلاق الصواريخ. وأوضح الجيش أن المعلومات الاستخباراتية أكدت وجود هذا المسؤول في الموقع المستهدف، مما جعل الهجوم هدفًا دقيقًا وفعالًا.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن هذه العملية تعكس التزامه بمواصلة الضغط على حزب الله في ظل التصعيد المستمر في المنطقة. وأكد البيان أن الجيش سيواصل تنفيذ عمليات تستهدف البنية التحتية العسكرية لحزب الله، في إطار استراتيجيته لضمان أمن إسرائيل وحماية أراضيها.

في المقابل، لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من حزب الله أو السلطات اللبنانية بشأن هذه الغارات والنتائج التي أسفرت عنها.