أوكرانيا: إسقاط 25 مسيرة و3 صواريخ باليستية الليلة الماضية في كييف

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان اليوم أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية تمكنت من إسقاط 25 مسيرة و3 صواريخ باليستية خلال الليلة الماضية، ووفقًا للبيان، فإن الهجمات الجوية استهدفت 8 مناطق مختلفة من أوكرانيا، بما في ذلك العاصمة كييف.

وأوضح البيان أن الدفاعات الجوية الأوكرانية كانت على أهبة الاستعداد للتعامل مع الهجمات، ما أسفر عن تدمير عدد كبير من الطائرات المسيرة والصواريخ التي كانت تستهدف مواقع حيوية في البلاد. وأكدت الهيئة أن قواتها تواصل تعزيز قدراتها الدفاعية لمواجهة التهديدات الجوية المستمرة.

وأضافت هيئة الأركان أن الهجمات تسببت في بعض الأضرار المادية، لكن لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بين المدنيين. وتأتي هذه الهجمات في وقت حساس بالنسبة لأوكرانيا التي تعاني من تصعيد مستمر في الأعمال العدائية.

الهيئة ختمت بيانها بالتأكيد على استمرارها في حماية المجال الجوي الأوكراني والتصدي لأي هجمات قد تهدد أمن وسلامة المواطنين.

14 شهيدا في غارات إسرائيلية على وسط وجنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم

أفادت مصادر طبية لوسائل إعلام عربية بأن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في وسط وجنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينياً. وأشارت المصادر إلى أن الغارات تركزت على مناطق سكنية وأدت إلى سقوط عدد من الضحايا بينهم نساء وأطفال.

وأضافت المصادر أن فرق الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى بعض المناطق المتضررة بسبب استمرار القصف، ما يزيد من مخاوف ارتفاع عدد الضحايا. وتواصل الطواقم الطبية العمل في ظل ظروف صعبة لتقديم الرعاية للمصابين وإخلاء الجثامين من تحت الأنقاض.

كيبوتس: مقتل المختطفين في غزة يبرز أهمية إبرام صفقة لإعادة أبنائنا سريعاً

أصدر كيبوتس نير عوز الإسرائيلي بياناً أكد فيه أن مقتل المختطفين الإسرائيليين في غزة يعد دليلاً على ضرورة إبرام صفقة تضمن عودة أبنائهم في أسرع وقت ممكن. وأشار البيان إلى أن الأوضاع الراهنة تتطلب اتخاذ خطوات حاسمة وسريعة لضمان سلامة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

وأضافت إدارة الكيبوتس أن المجتمع المحلي يشعر بقلق بالغ إزاء مصير المختطفين، وأنهم يتطلعون إلى تحرك عاجل من الحكومة الإسرائيلية لتحقيق صفقة تبادل تعيد الأسرى إلى ذويهم. كما شددوا على أهمية الحفاظ على حياة المحتجزين والعمل على إعادتهم بأسرع وقت ممكن.

ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوترات والمواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، وسط محاولات دولية للتوصل إلى اتفاق يوقف التصعيد ويؤمن سلامة الأسرى.