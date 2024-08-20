جيش الاحتلال والشاباك ينتشلان 6 جثث لرهائن إسرائيليين من قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الشاباك تمكن الليلة الماضية من انتشال 6 جثث لرهائن إسرائيليين من قطاع غزة. وأشارت الهيئة إلى أن هذه العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لاستعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع منذ بدء التصعيد الأخير.

وأضافت الهيئة أن الجيش والشاباك نفذا العملية بعد معلومات استخباراتية دقيقة، وأنه تم نقل الجثث إلى إسرائيل لتحديد هوياتهم واستكمال الإجراءات المتعلقة بهم. ولم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول هوية الرهائن أو الظروف التي أحاطت بعملية الانتشال.

وتأتي هذه العملية في وقت يشهد فيه الصراع تصعيداً كبيراً، حيث تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وسط جهود دولية للتوصل إلى تهدئة وإنهاء القتال.

الجيش الإسرائيلي: تنفيذ غارات على دير قانون واستهداف مسؤول في وحدة الصواريخ بحزب الله

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ غارات جوية استهدفت منطقة دير قانون في جنوب لبنان، مشيراً إلى أن الهجمات أسفرت عن القضاء على مسؤول بارز في وحدة الصواريخ التابعة لحزب الله.

وقال بيان الجيش الإسرائيلي إن الغارات جاءت ضمن عملية منسقة تهدف إلى تقويض قدرات حزب الله العسكرية، وخاصةً تلك المرتبطة بإطلاق الصواريخ. وأوضح الجيش أن المعلومات الاستخباراتية أكدت وجود هذا المسؤول في الموقع المستهدف، مما جعل الهجوم هدفًا دقيقًا وفعالًا.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن هذه العملية تعكس التزامه بمواصلة الضغط على حزب الله في ظل التصعيد المستمر في المنطقة. وأكد البيان أن الجيش سيواصل تنفيذ عمليات تستهدف البنية التحتية العسكرية لحزب الله، في إطار استراتيجيته لضمان أمن إسرائيل وحماية أراضيها.

في المقابل، لم يصدر بعد أي تعليق رسمي من حزب الله أو السلطات اللبنانية بشأن هذه الغارات والنتائج التي أسفرت عنها.

الحرس الثوري الإيراني " الثأر لهنية أمر حتمي وسينفذ في وقته المناسب "

صرح نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية، أن الثأر لأسامة هنية، القيادي في حركة حماس، يعد "أمرًا حتميًا" وسينفذ في "وقته المناسب".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن إيران ستتخذ إجراءات للرد على أي اعتداءات تستهدف حلفاءها في المنطقة، مؤكدًا أن الثأر سيكون "مناسبًا" ويأتي ضمن إطار سياسة الدعم للمجاهدين الفلسطينيين في مواجهة التهديدات الإسرائيلية.

وأكد نائب قائد الحرس الثوري أن إيران تراقب الوضع عن كثب وأنها ستواصل دعم المقاومة الفلسطينية ضد ما وصفه بالاعتداءات الإسرائيلية. وشدد على أن إيران ستختار الوقت والمكان المناسبين لتنفيذ أي ردود فعل مستقبلية بما يتماشى مع مصالحها الاستراتيجية وأمن حلفائها في المنطقة.

لم ترد بعد أي تعليقات رسمية من الجانب الإسرائيلي أو من قادة حركة حماس حول هذه التصريحات.