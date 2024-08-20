14 شهيداً في غارات إسرائيلية على وسط وجنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت مصادر طبية لوسائل إعلام عربية أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في وسط وجنوبي قطاع غزة منذ فجر اليوم أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينياً. وأشارت المصادر إلى أن الغارات تركزت على مناطق سكنية وأدت إلى سقوط عدد من الضحايا بينهم نساء وأطفال.

وأضافت المصادر أن فرق الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى بعض المناطق المتضررة بسبب استمرار القصف، ما يزيد من مخاوف ارتفاع عدد الضحايا. وتواصل الطواقم الطبية العمل في ظل ظروف صعبة لتقديم الرعاية للمصابين وإخلاء الجثامين من تحت الأنقاض.

كيبوتس: مقتل المختطفين في غزة يبرز أهمية إبرام صفقة لإعادة أبنائنا سريعاً

أصدر كيبوتس نير عوز الإسرائيلي بياناً أكد فيه أن مقتل المختطفين الإسرائيليين في غزة يعد دليلاً على ضرورة إبرام صفقة تضمن عودة أبنائهم في أسرع وقت ممكن. وأشار البيان إلى أن الأوضاع الراهنة تتطلب اتخاذ خطوات حاسمة وسريعة لضمان سلامة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

وأضافت إدارة الكيبوتس أن المجتمع المحلي يشعر بقلق بالغ إزاء مصير المختطفين، وأنهم يتطلعون إلى تحرك عاجل من الحكومة الإسرائيلية لتحقيق صفقة تبادل تعيد الأسرى إلى ذويهم. كما شددوا على أهمية الحفاظ على حياة المحتجزين والعمل على إعادتهم بأسرع وقت ممكن.

ويأتي هذا البيان في ظل تصاعد التوترات والمواجهات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، وسط محاولات دولية للتوصل إلى اتفاق يوقف التصعيد ويؤمن سلامة الأسرى.

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش والشاباك ينتشلان 6 جثث لرهائن إسرائيليين من قطاع غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الشاباك تمكن الليلة الماضية من انتشال 6 جثث لرهائن إسرائيليين من قطاع غزة. وأشارت الهيئة إلى أن هذه العملية جاءت في إطار الجهود المستمرة لاستعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع منذ بدء التصعيد الأخير.

وأضافت الهيئة أن الجيش والشاباك نفذا العملية بعد معلومات استخباراتية دقيقة، وأنه تم نقل الجثث إلى إسرائيل لتحديد هوياتهم واستكمال الإجراءات المتعلقة بهم. ولم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول هوية الرهائن أو الظروف التي أحاطت بعملية الانتشال.

وتأتي هذه العملية في وقت يشهد فيه الصراع تصعيداً كبيراً، حيث تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وسط جهود دولية للتوصل إلى تهدئة وإنهاء القتال.