استقر الدولار قرب أدنى مستوى في سبعة أشهر اليوم الثلاثاء وسط رهانات على أن البنك المركزي الأميركي سيبدأ خفض أسعار الفائدة اعتبارا من الشهر المقبل، فيما يترقب المتعاملون تعليقات لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول يوم الجمعة.

ورفع ضعف العملة الأميركية اليورو إلى أعلى مستوياته هذا العام، بينما استقر الجنيه الإسترليني بالقرب من أعلى مستوى في شهر. كما سجل مؤشر عملات الأسواق الناشئة مستوى مرتفعا قياسيا.

وسينصب التركيز هذا الأسبوع على خطاب باول في ندوة جاكسون هول، مما قد يجعل المستثمرين مترددين في وضع رهانات كبيرة قبل الحدث. وسيترقب المستثمرون أيضا محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي المقرر صدوره غدا الأربعاء.

ويتوقع المستثمرون إلى حد كبير أن يعترف باول بالحاجة لخفض أسعار الفائدة وسيحللون خطابه بحثا عن إشارات عما إذا كان سيبدأ في خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في أيلول.

وأظهرت خدمة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.إم.إي" أن الأسواق تتوقع بنسبة 24.5 بالمئة خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في أيلول بعدما كانت توقعاتها بنسبة 50 بالمئة قبل أسبوع، وتتوقع بنسبة 75.5 بالمئة خفضها بواقع 25 نقطة أساس. ويتوقع المتعاملون خفض إجمالي أسعار الفائدة بمقدار 93 نقطة أساس هذا العام.

وبلغ اليورو في أحدث تداول له 1.10775 دولار اليوم الثلاثاء بعد أن لامس 1.108775 دولار وهو أعلى مستوى له منذ 28 كانون الأول في التعاملات المبكرة. وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 2.4 بالمئة هذا الشهر في طريقها لتحقيق أقوى أداء شهري لها منذ تشرين الثاني.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2979 دولار في التعاملات الآسيوية بعد أن لامس أعلى مستوى في شهر عند 1.2998 دولار في الجلسة السابقة.

وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، 101.95 نقطة في أحدث التعاملات بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ الثاني من يناير كانون الثاني عند 101.82 اليوم الثلاثاء. وانخفض المؤشر بأكثر من اثنين بالمئة في أغسطس آب ويتجه للانخفاض للشهر الثاني على التوالي.

ورفعت التوقعات بخفض أسعار الفائدة الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي إلى أعلى مستوى لهما في شهر. فسجل الدولار الأسترالي 0.6719 دولار في أحدث التعاملات. وصعد الدولار النيوزيلندي إلى 0.61205 دولار.

وانخفض الين الياباني قليلا إلى 146.98 مقابل الدولار ليبقى قريبا من أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا الذي لامسه في الجلسة السابقة ولكن لا يزال بعيدا عن أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 141.675 الذي بلغه في بداية آب.