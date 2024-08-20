بن غفير: إعادة الأسرى يجب أن تتم بالضغط العسكري المكثف ووقف الوقود والمساعدات الإنسانية

أشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (Itamar Ben-Gvir)، إلى أنّ "في هذا الصّباح العصيب، قلوبنا مع العائلات المتألّمة، الّتي أعاد مقاتلو الجيش الإسرائيلي أحبّائها من أَسر حركة "حماس". إنّ قلبي وقلوب كلّ الشّعب الإسرائيلي معهم في هذا الوقت".
وشدّد في تصريح، على أنّ "إعادة الأسرى من قطاع غزة، الأحياء والأموات منهم، يجب أن تتمّ بالضّغط العسكري المكثّف، ووقف الوقود والمساعدات الإنسانيّة، وليس بصفقات غير شرعيّة ستجلب لنا، لا قدر الله، المزيد من الأسرى والقتلى في المستقبل". ووجّه تهنئةً إلى قوّات الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، على "العمليّة الجريئة".
وكانت قد أفادت هيئة البث الإسرائيليّة، بأنّ الجيش وجهاز الشاباك تمكّنا اللّيلة الماضية، من انتشال 6 جثث لأسرى إسرائيليّين من قطاع غزة.
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