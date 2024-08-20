كيلاني: هناك انقلاب على المقترحات المطروحة علينا ولم نحسم قرار المشاركة بمفاوضات القاهرة

أشار المسؤول الإعلامي لحركة "حماس" في لبنان ​وليد كيلاني​، إلى أنّه "طُرحت علينا مقترحات في 2 تمّوز الماضي، وقيل لنا إنّ الجانب الإسرائيلي وافق عليها، ولكنّنا اليوم نتفاجأ بأنّ هناك انقلابًا على هذه المقترحات".

وأكّد، في تصريح لقناة "الجديد"، أنّ "العبرة في التّنفيذ وليس في المشاركة بالمفاوضات، و"حماس" كانت قد شاركت سابقًا في مفاوضات عدّة، إنّما إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر. وحتّى هذه اللّحظة، لم تحسم الحركة قرار المشاركة في مفاوضات القاهرة".

ولفت كيلاني إلى أنّ "المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بحسب كلام وزير الخارجيّة الأميركيّة أنتوني بلينكن وطروحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، والعدو أعلن أنّه يريد زيادة الضّغط العسكري في الميدان، لذا المقاومة في كلّ السّاحات مدعوّة للاستنفار في المرحلة المقبلة".