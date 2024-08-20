القسام: استهداف دبابة "ميركافاه" بقذيفة "الياسين 105" بجوار جامعة القدس المفتوحة في رفح

اعلنت كتائب القسام في بيان، بانه بعد عودتهم من خطوط القتال أبلغ مجاهدونا عن تمكنهم من استهداف دبابة "ميركافاه" بقذيفة "الياسين 105" بجوار جامعة القدس المفتوحة في حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

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