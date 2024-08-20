قوى الأمن عممت صورة قاصر مفقود غادر منزل ذويه في عنقون ولم يعُد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقود القاصر: علي أحمد فرحات (من مواليد عام 2009، لبناني)، الّذي غادر بتاريخ 2024-8-15 منزل ذويه الكائن في بلدة عنقون/ مغدوشة إلى جهة مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه".

وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوه ولديهم أيّ معلومات عنه أو عن مكانه، "الاتّصال بفصيلة مغدوشة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرّقم: 200795-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات".