الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون "الطقس اليوم غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية، وتبقى دون تعديل في الداخل، كما يتكون الضباب على المرتفعات المتوسطة".

واشارت الى ان "الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية وتبقى دون تعديل في الداخل".

ولفتت الى أن "طقس الخميس قليل الغيوم اجمالاً مع استقرار درجات الحرارة و مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر".

واضافت أن "طقس الجمعة غائم جزئياً مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها ، يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحياناً".