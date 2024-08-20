النشرة: سلاح الهندسة بالجيش يعمل على تفجير قذيفة غير منفجرة من مخلفات الإسرائيلين خراج كوكبا

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بانه يعمل سلاح الهندسة في الجيش اللبناني على تفجير قذيفة غير منفجرة من مخلفات الاسرائيلين خراج بلدة كوكبا في قضاء حاصبيا، بعدما اتخذ كافة الإجراءات الأمنية المطلوبة حفاظا على راحة وسلامة المواطنين.

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