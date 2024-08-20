في عملية لم تعلن تفاصيلها.. إسرائيل تنتشل جثـ.ث 6 أسرى في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك، أعلنا العثور على جثث 6 أسرى إسرائيليين في غزة، بعد أكثر من 10 أشهر من الحرب الدائرة في القطاع.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش والشاباك "تمكنا الليلة الماضية من انتشال 6 جثث لأسرى إسرائيليين في خان يونس بقطاع غزة".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن "كيبوتس نير عوز"، الذي استُهدف في هجوم "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، عن وفاة الأسير أبراهام موندر المحتجز في غزة.

وقال "كيبوتس نير عوز" في بيان: "يعلن كيبوتس نير عوز بكثير من الحزن، مقتل أبراهام موندر البالغ 79 عاماً في الأسر في غزة".

كما أعلن كيبوتس نيريم أنه "تم أيضاً إعادة جثتي الأسيرين فيغاف بوخستاب (35 عاماً) وناداف بوبلويل (51 عاماً)، عضوي الكيبوتس اللذين قتلا، من غزة وإعادتهما إلى إسرائيل".

وأعلن "كيبوتس نير عوز" أنه خلال عملية انتشال الجثث التي قام بها الجيش الإسرائيلي في خان يونس، تم انتشال جثة يورام ميتسجر (80 عاماً).

وعقب ذلك، ناشد عائلات الرهائن حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو مع الوسطاء "التوصل إلى صفقة تبادل اليوم".

وأمس الإثنين، أكد نتنياهو أنه يسعى للإفراج عن "أكبر عدد" من الرهائن الأحياء في غزة، في المرحلة الأولى من أي اتفاق يتم التوصل إليه لوقف إطلاق النار مع حماس.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تسجيل مصوّر نشره مكتبه عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: "أقدر التفهم الذي أبدته الولايات المتحدة لمصالحنا الأمنية الحيوية، في سياق جهودنا المشتركة لتحقيق إطلاق سراح الرهائن".

وتابع: "أرغب في التأكيد على الجهود الهادفة للإفراج عن أكبر عدد من الرهائن الأحياء في المرحلة الأولى من الاتفاق".