الكونغو الديمقراطية تطلق خطة تصدي لجدري القردة بقيمة 49 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونغو الديمقراطية - (أ ش أ)



أطلقت حكومة الكونغو الديمقراطية خطة استجابة بقيمة 49 مليون دولار لمواجهة تفشي وباء جدري القردة، مشيرا إلى أن الخطة لا تشمل اللقاحات المضادة التي ستقدمها الدول المانحة والمتوقع وصولها للبلاد الأسبوع المقبل.

وقال وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية صامويل كامبا "إن خطة الاستجابة الحكومية تتضمن التوعية ونشر فرق رصد الفيروس ورعاية المرضى".

ونقلت وكالة الأنباء الكونغولية عن صامويل كامبا "نحتاج إلى 3.5 مليون جرعة لقاح.. سنحصل من بلجيكا على 215 ألف جرعة، كما ستوفر لنا اليابان 3 ملايين جرعة، وأمريكا بصدد تحديد عدد الجرعات المقرر إرسالها؛ نظرا لأنها بحاجة أيضا إلى هذا اللقاح".

وأشار إلى أن "هذه اللقاحات مكلفة للغاية وتصل تكلفة الـ 3 ملايين جرعة إلى حوالي 600 مليون دولار أمريكي".. موضحا أن جدري القردة أودى بحياة أكثر من 570 شخصا في الكونغو الديمقراطية منذ بداية عام 2024 من بين 16 ألفا و700 حالة إصابة مسجلة في البلاد خلال الفترة ذاتها.

وأوضح أن أولى حالات انتقال العدوى في شرق البلاد المضطرب كانت بسبب الاتصال الجنسي؛ الأمر الذي قد يزيد الوضع سوءا.

ويرى وزير الصحة الكونغولي أن خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس هو زيادة التوعية بين السكان، لافتا إلى أن الأولوية ستكون لتطعيم الشباب الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما بسبب تكلفة جرعة اللقاح المرتفعة.