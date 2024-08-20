"النشرة": جريحان نتيجة إشكال بين لبنانيين وسوريين على طريق عين بعال- البازورية

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب عن سقوط "جريحين على الاقل في إشكال وقع بين لبنانيين وسوريين على الطريق التي تربط عين بعال والبازورية شرق صور. وقد استخدمت في الأشكال الالات الحادة وهرعت إلى المكان فرق الإسعاف وعملت على نقل الجريحين كما حضرت القوى الامنية وعملت على محاصرة المكان وفض الاشكال".

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