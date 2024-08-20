حزب الله: استهداف مقر الفرقة 146 في جعتون بصليات من صواريخ الكاتيوشا

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة دير قانون رأس العين، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الثلاثاء 20-8-2024 مقر الفرقة 146 في جعتون بصليات من صواريخ الكاتيوشا.

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