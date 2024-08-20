أعلنت بلدية ​بخعون​- الضنية، في بيان، أنّ "بعد ورود شكاوى من المواطنين عن وجود درّاجات ناريّة تصدر أصواتًا مزعجةً تعكّر صفو الأهالي، من الأطفال النّائمين إلى كبار السّن والمرضى، بخاصّة ونحن في موسم الصّيف والجميع يقضي أغلب أوقاته على الشّرفات وفي الباحات الخارجيّة، ستقوم البلديّة بتسيير دوريّات متحرّكة في أرجاء البلدة وخصوصًا منطقة جورة أبو عمر، لتنظيم محاضر ضبط ومصادرة كلّ درّاجة مخالفة لا تحترم قانون السير، وسيتمّ تنظيم المحاضر باسم أصحاب هذه الدرّاجات؛ وصولًا إلى مصادرة البلديّة لها من مكان ركنها الخاص".

كانت هذه تفاصيل خبر بلدية بخعون- الضنية: سنقوم بتنظيم محاضر ضبط ومصادرة كل دراجة مخالفة لا تحترم قانون السير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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