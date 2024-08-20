وكالة ستاندرد آند بورز تثبت التصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية للبنان عند SD/SD مع نظرة مستقبلية سلبية على المدى البعيد

اعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، تثبت التصنيف الائتماني بالعملة الأجنبية للبنان عند SD/SD، والتصنيف الائتماني بالعملة المحلية عند CC/C مع نظرة مستقبلية سلبية على المدى البعيد.

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