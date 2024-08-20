أوكرانيا تقر تشريعا يحظر وجود الكنيسة الأرثوذكسية المرتبطة بروسيا على أراضيها

اعلن نواب إن البرلمان الأوكراني أقر اليوم مشروع قانون يمهد الطريق لحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المرتبطة بروسيا.
ويحظر التشريع وجود الكنيسة الأرثوذكسية الروسية على الأراضي الأوكرانية، وينص على فرض حظر على المنظمات الدينية "التابعة" لها. وسيتم إقرار الحظر بقرار من المحكمة.
وتعتبر كييف الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية المرتبطة تاريخيا بروسيا مرتعا للنفوذ الروسي وتقول إنها متواطئة في الحرب الروسية على اوكرانيا.
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