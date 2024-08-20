شكرا لقرائتكم خبر عن 4 سفن ومروحية وفريق غوص.. مستجدات البحث عن مفقودي يخت مايك لينش والان نبدء بالتفاصيل

مستجدات غرق يخت رجل الأعمال مايك لينش

4 سفن ومروحية وخفر السواحل وفريق غوص

سبب غرق يخت مايك لينش

الدمام - شريف احمد - استأنفت السلطات الإيطالية عملية البحث عن رجل الأعمال وقطب التكنولوجيا البريطاني مايك لينش وابنته اليوم الثلاثاء، بعد غرق يخت فاخر في إعصار أمام سواحل جزيرة صقلية الإيطالية.ولينش وابنته من بين ستة سياح أصبحوا في عداد المفقودين بعد غرق اليخت "بايزيان" البالغ طوله 56 مترا، بسبب العواصف الشديدة قبالة ساحل باليرمو في ساعة مبكرة أمس الاثنين.وتستأنف عمليات البحث في وقت لاحق صباح اليوم الثلاثاء، مع الإشارة إلى أن جوناثان بلومر رئيس بنك مورجان ستانلي الدولي، وكريس مورفيلو محامي كليفورد تشانس من بين المفقودين.وقالت فرقة الإطفاء الوطنية الإيطالية فيجيلي ديل فوكو على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إن عمليات البحث المبكرة للحطام "لم تنجح" بسبب محدودية الوصول إلى الجسر والأثاث الذي يعرقل الممرات.واكتشفت جثة يعتقد أنها تعود لطباخ السفينة، وقالت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، إن أربعة من الركاب المفقودين بريطانيون واثنان أمريكيان.وقالت شركة إدارة اليخوت "كامبر آند نيكلسونز" إن خفر السواحل الإيطالي يقود عمليات البحث والإنقاذ وإنه انتشل 15 شخصًا.وكان على متن القارب 12 راكبًا و10 من أفراد الطاقم، فيما أشارت التقارير إلى أن السفينة ضربتها عاصفة عنيفة غير متوقعة.وهذا يتوافق مع تصريحات السلطات المحلية الإيطالية التي قالت إن اليخت "غرق فجأة" على الأرجح "بسبب الظروف الجوية الرهيبة".وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إن عاصفة مصحوبة برياح قوية تسببت في انقلاب اليخت.وتواصل أربع سفن ومروحية وخفر السواحل وفريق غوص عمليات البحث، فيما ذكرت تقارير أن اليخت يرقد على عمق 49 مترا في قاع البحر.