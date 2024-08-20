شكرا لقرائتكم خبر عن "بوينج" توقف رحلات اختبار طائرات 777 إكس.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج، إيقاف رحلات اختبار طائراتها طراز 777 إكس.

يأتي هذا نظرا لاكتشافها وجود أضرار في مكون هيكلي، بين المحرك وهيكل الطائرة. توقف رحلات اختبار طائرات 777 إكس وأثناء إجراء عملية الصيانة الدورية، اكتشف مكون لا يعمل وفقا للتصميم الخاص به".

ويقوم فريق من الشركة، باستبدال ذلك الجزء ودراسة المكون وسيستأنف اختبار الطائرات فور التأكد من جهوزيتها.

وأفاد موقع "إير كارانت" الإلكتروني المتخصص في شؤون الطيران في وقت سابق بأنه اكتشف مشكلة بأحد العناصر المتصلة بين المحرك والجناح في أختبار لطائرة من طراز بوينج 9-777. عدم تنظيم رحلات أخرى وأكملت الطائرة قبل حدوث ذلك رحلة من هاواي، استمرت أكثر من خمس ساعات.

ونقل موقع إير كارانت عن مصادر مطلعة قولها، إنه اكتشفت شقوق في نفس الهيكل، على إحدى طائرات أسطول الاختبار الأخرى، من طراز 9-777.

ولم تكشف بوينج عن تفاصيل أخرى، ولكنها أكدت عدم تنظيم رحلات أخرى لاختبار الطائرات قريبًا، مبينة أنها "تفحص أسطول اختبارات الطيران" لحل المشكلة.