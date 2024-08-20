كوريا: "جيجو" تخضع للتأثير المباشر لإعصار "جونغداري"

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وكالة الأرصاد الجوية الكورية، إنه من المتوقع أن تخضع جزيرة جيجو، الواقعة جنوب جمهورية كوريا، للتأثير المباشر لإعصار "جونغداري" بعد ظهر اليوم الثلاثاء، محذرة من رياح قوية وأمطار غزيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن وكالة الأرصاد الكورية، أصدرت تحذيرا من إعصار في المياه البعيدة قبالة جيجو، بينما أصدرت تحذيرات أولية للجزيرة والمياه قبالة الساحل الجنوبي للبلاد، فيما تم تقييد خمسة من مسارات المشي السبعة في جبل "هالا" في جيجو.

ومن المتوقع أن تشهد جيجو ما يصل إلى 100 مليمتر من الأمطار حتى يوم غد الأربعاء، فيما يتوقع أن تتراوح أقصى سرعة لحظية للرياح على الجزيرة بين 20 و30 مترا في الثانية بدءا من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وفقا للوكالة.

واستجابة لاقتراب الإعصار، فعلت وزارة الداخلية الكورية حالة الطوارئ من المستوى الأول، حيث أمر الوزير لي سانغ-مين الوكالات ذات الصلة باتخاذ تدابير تحضيرية شاملة لتقليل الأضرار.

ومن المتوقع أن يضعف الإعصار، متحولا إلى منخفض جوي قبالة مدينة موكبو الساحلية الغربية مساء غد الأربعاء.