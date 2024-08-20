الصحة: الاحتلال ارتكب 3 مجازر جديدة وارتفاع عدد الشهداء منذ الـ7 من أكتوبر

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أسفرت عن وصول 34 شهيدًا و114 مصابًا إلى المستشفيات. وتأتي هذه المجازر في وقت تصاعدت فيه أعمال العنف بشكل كبير في المنطقة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الضحايا الإجمالي للعدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 40,173 شهيدًا و92,857 مصابًا. وتعكس هذه الأرقام الأثر الكارثي المستمر للصراع على المدنيين في قطاع غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية.

ودعت الوزارة إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي لوقف التصعيد وتوفير الدعم الطبي والإنساني للمتضررين.

إطلاق 20 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بإطلاق نحو 20 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي في شمال إسرائيل.

وقالت القناة إن الصواريخ انفجرت في مناطق مفتوحة، مما تسبب في أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية حتى الآن. وقد تسببت هذه الهجمات في حالة من الذعر بين السكان المحليين.

وذكرت القناة أن الجيش الإسرائيلي يقوم حاليًا بتقييم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التهديدات المتكررة من المنطقة الشمالية. كما تم تفعيل منظومات الدفاع الجوي للتصدي لأي صواريخ قد تُطلق في المستقبل.

مكتب نتنياهو ينفي تصريحات منسوبة لرئيس الموساد بشأن صفقة الأسرى

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التصريحات التي نسبت إلى رئيس الموساد من قبل والدة أحد الأسرى، والتي تشير إلى عدم إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل في ظل الحكومة الحالية.

وقال المكتب في بيان رسمي إن هذه التصريحات غير دقيقة، وأكد أن الحكومة تعمل بجدية على جميع المسارات الممكنة للتوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى. وأضاف البيان أن أي إشاعات أو تصريحات مضللة لن تؤثر على جهود الحكومة لتحقيق أهدافها في هذا الملف.

والجدير بالذكر اتهم نجل الأسير القتيل أليكس دنتسيغ حكومة نتنياهو بالتخلي عن المختطفين من أجل الحفاظ على سلطتها. جاء هذا الاتهام بعد أن تم إعادة جثمان والده من قطاع غزة، حيث قُتل في قصف إسرائيلي واسع.

وفي تصريحاته، أعرب نجل دنتسيغ عن اعتقاده القوي بأن والده، إلى جانب مختطفين آخرين، قُتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف. وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية كانت تستطيع إعادة المختطفين أحياء، لكنه اتهم نتنياهو باتخاذ قرار التضحية بهم لأغراض سياسية.

قائد عسكري روسي: توقف تقدم القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك

أعلن قائد عسكري روسي في مقاطعة كورسك عن تحقيق تقدم كبير في مواجهة القوات الأوكرانية، حيث تم تأكيد إيقاف أي تقدم للأعداء في جميع أنحاء المقاطعة.

وفي تصريحاته، أكد القائد العسكري أن القوات الروسية تمكنت من دحر الهجمات الأوكرانية وتدمير المعدات العسكرية المستخدمة في الهجمات. وأوضح أن هذه الإنجازات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمان في المنطقة وضمان السيطرة على الوضع العسكري.

وأضاف القائد أن العمليات العسكرية قد أثمرت عن تحييد التهديدات وتعزيز القدرات الدفاعية الروسية، مشيراً إلى أن القوات الروسية ستواصل عملها لضمان الاستقرار والأمن في المقاطعة.