الخارجية الصينية: واشنطن ليست طرفًا في قضية بحر جنوب الصين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن واشنطن ليست طرفًا في قضية بحر جنوب الصين، ولا يحق لها التدخل في القضايا البحرية بين بكين ومانيل.

وفي تصريحات رسمية، شدد المتحدث باسم الوزارة على أن بحر جنوب الصين هو مسألة سيادية تتعلق بالصين والفلبين فقط. وأضاف أن التدخل الأمريكي في هذه القضية يعد خرقًا للقوانين الدولية ويقوض الجهود المبذولة لحل النزاعات عبر الحوار المباشر بين الأطراف المعنية.

وأكد المتحدث أن الصين ملتزمة بحل القضايا البحرية من خلال المفاوضات الثنائية مع الفلبين، ورفضت أي محاولة للتدخل الخارجي من قبل الدول غير المعنية. وأشار إلى أن أي تدخل أمريكي يهدف إلى تأجيج التوترات في المنطقة ولن يسهم في تعزيز الاستقرار.

كما أعربت الخارجية الصينية عن استياءها من التصريحات الأمريكية الأخيرة بشأن بحر جنوب الصين، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تتناقض مع المبادئ الأساسية لسيادة الدول والاحترام المتبادل.

وتدعو الصين جميع الأطراف إلى احترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشددة على أن أي محاولات للتأثير على القضايا البحرية من قبل دول خارج المنطقة لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.

الجبهة تحرير فلسطين: زيارة بلينكن للمنطقة أدت إلى تصعيد المجازر في غزة

أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بيانًا تنتقد فيه زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة، واصفةً نتائجها بأنها أدت إلى تصعيد المجازر ورفع وتيرة الإبادة في قطاع غزة.

وأوضحت الجبهة أن زيارة بلينكن لم تساهم في التخفيف من حدة النزاع بل على العكس، فقد ساهمت في تصعيد الهجمات ضد المدنيين في غزة. واعتبرت أن الولايات المتحدة ليست وسيطًا نزيهًا في هذا الصراع، بل شريك في تأجيج الوضع، مشيرةً إلى أن ما يحدث في غزة ليس نزاعًا هامشيًا بل هو حرب إبادة تقودها واشنطن.

وأضاف البيان أن بلينكن قد منح حكومة الاحتلال الإسرائيلي تفويضًا جديدًا لاستكمال عدوانها وحرب الإبادة ضد الفلسطينيين. وأكدت الجبهة الشعبية أن التصعيد العسكري الإسرائيلي هو نتيجة مباشرة لسياسات الإدارة الأمريكية وتدخلها في الشؤون الإسرائيلية.

ودعت الجبهة إلى وقفة جادة من المجتمع الدولي لوقف هذه المجازر، محذرةً من أن استمرار الدعم الأمريكي لحكومة الاحتلال سيؤدي إلى مزيد من التدمير والمعاناة للشعب الفلسطيني.