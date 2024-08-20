الأسير الفلسطيني: تعذيب معتقلي غزة في معسكر عوفر يعادل مستوى الانتهاكات في سديه تيمان

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر نادي الأسير الفلسطيني بياناً حاداً بشأن الانتهاكات التي يتعرض لها معتقلو غزة في معسكر عوفر، حيث وصف مستوى التعذيب في هذا المعسكر بأنه لا يقل خطورة عن تلك التي رصدت في معتقل سديه تيمان.

وأشار البيان إلى أن المعلومات الواردة من داخل معسكر عوفر تفيد بوجود حالات تعذيب ممنهجة وممارسات قاسية تُمارس ضد المعتقلين الفلسطينيين، تتضمن أساليب التعذيب الجسدي والنفسي التي تشبه تلك المستخدمة في سديه تيمان. ويأتي هذا التصريح في وقت يتزايد فيه القلق الدولي حول أوضاع حقوق الإنسان في المعتقلات الإسرائيلية.

وأكد نادي الأسير أن الجرائم المرتكبة في معسكر عوفر تشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية ولحقوق الإنسان، مطالباً المجتمع الدولي والهيئات الإنسانية بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات وحماية المعتقلين الفلسطينيين. وناشد البيان السلطات المعنية بضرورة توفير شروط إنسانية للمعتقلين والتأكد من عدم تعرضهم لأي شكل من أشكال التعذيب.

كتائب القسام تستهدف قوة إسرائيلية متحصنة في حي تل السلطان

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت قوة إسرائيلية متحصنة داخل منزل في حي تل السلطان غربي رفح.

وأوضحت الكتائب في بيانها أنها استخدمت قذيفة تي بي جي وقذيفة أفراد في الهجوم الذي استهدف القوة المتحصنة. وأضافت أن هذا الهجوم يأتي ضمن سلسلة من العمليات العسكرية التي تستهدف المواقع العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأكد البيان أن العملية أسفرت عن إصابات مؤكدة في صفوف القوة المستهدفة، وأن كتائب القسام ستواصل عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي حتى تحقيق أهدافها.

وأشارت الكتائب إلى أن الهجوم يعكس التزامها بالرد على العمليات العسكرية الإسرائيلية وتأكيد قدرتها على تنفيذ ضربات دقيقة ضد أهدافها. كما دعت البيان إلى استمرار الدعم الفلسطيني والمجتمعي لقضايا المقاومة في ظل تصاعد النزاع.

كتائب القسام تستهدف قوة إسرائيلية متحصنة بجوار مدرسة القادسية

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت قوة إسرائيلية متحصنة داخل منزل بجوار مدرسة القادسية في قطاع غزة.

وذكرت الكتائب في بيانها أن الهجوم نُفذ باستخدام قذيفة تي بي جي، وحقق إصابات مؤكدة في صفوف القوة المستهدفة. وأشارت إلى أن المنزل الذي كانت تتواجد فيه القوة يقع بالقرب من المدرسة، وهو ما يبرز دقة العمليات العسكرية التي تقوم بها الكتائب.

وأكدت الكتائب أن هذا الهجوم يأتي ضمن جهودها المستمرة للرد على الاعتداءات الإسرائيلية وتأكيد قدرتها على تنفيذ عمليات نوعية ضد أهدافها. كما شددت على أن استمرار العمليات العسكرية هو جزء من استراتيجيتها للدفاع عن قطاع غزة وتعزيز المقاومة.

ودعت الكتائب إلى دعم مستمر من الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي لقضايا المقاومة، مشددة على أن هذه العمليات تعكس عزمها على مواجهة الاحتلال حتى تحقيق أهدافها.