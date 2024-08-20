كتائب القسام تستهدف قوة إسرائيلية متحصنة بجوار مدرسة القادسية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، أنها استهدفت قوة إسرائيلية متحصنة داخل منزل بجوار مدرسة القادسية في قطاع غزة.

وذكرت الكتائب في بيانها أن الهجوم نُفذ باستخدام قذيفة تي بي جي، وحقق إصابات مؤكدة في صفوف القوة المستهدفة. وأشارت إلى أن المنزل الذي كانت تتواجد فيه القوة يقع بالقرب من المدرسة، وهو ما يبرز دقة العمليات العسكرية التي تقوم بها الكتائب.

وأكدت الكتائب أن هذا الهجوم يأتي ضمن جهودها المستمرة للرد على الاعتداءات الإسرائيلية وتأكيد قدرتها على تنفيذ عمليات نوعية ضد أهدافها. كما شددت على أن استمرار العمليات العسكرية هو جزء من استراتيجيتها للدفاع عن قطاع غزة وتعزيز المقاومة.

ودعت الكتائب إلى دعم مستمر من الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي لقضايا المقاومة، مشددة على أن هذه العمليات تعكس عزمها على مواجهة الاحتلال حتى تحقيق أهدافها.

والدة أسير إسرائيلي: رئيس الموساد أبلغني بعدم إمكانية عقد صفقة في ظل الحكومة الحالية

أفادت والدة أحد الأسرى الإسرائيليين بأن رئيس جهاز الموساد أبلغها بأنه لا يمكن التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى في ظل الحكومة الحالية.

وقالت والدة الأسير في تصريحات نقلتها القناة 12 الإسرائيلية، إنها تلقت هذه المعلومات خلال لقاء مع رئيس الموساد، الذي أشار إلى أن الوضع السياسي الراهن يشكل عائقاً أمام تحقيق أي تقدم في ملف تبادل الأسرى.

وأوضحت أن رئيس الموساد برر موقفه بوجود تعقيدات سياسية تعرقل إمكانية إبرام صفقة تبادل، وأكد على أن الحكومة الحالية تواجه صعوبات في التفاوض بشأن هذه القضية.

وأضافت والدة الأسير أن هذه التصريحات أضعفت آمالها في تحقيق أي تقدم سريع، وشددت على الحاجة إلى تحرك حكومي عاجل لتغيير الوضع الراهن وضمان إعادة الأسرى إلى بيوتهم.

وأثارت تصريحات رئيس الموساد قلقاً بين عائلات الأسرى والمجتمع الإسرائيلي بشكل عام، حيث يواصلون الضغط على الحكومة لضمان تحقيق تقدم في ملف الأسرى، وإيجاد حل يحل محل الجمود الحالي.

الخارجية الصينية: واشنطن ليست طرفًا في قضية بحر جنوب الصين ولا يحق لها التدخل

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن واشنطن ليست طرفًا في قضية بحر جنوب الصين، ولا يحق لها التدخل في القضايا البحرية بين بكين ومانيل.

وفي تصريحات رسمية، شدد المتحدث باسم الوزارة على أن بحر جنوب الصين هو مسألة سيادية تتعلق بالصين والفلبين فقط. وأضاف أن التدخل الأمريكي في هذه القضية يعد خرقًا للقوانين الدولية ويقوض الجهود المبذولة لحل النزاعات عبر الحوار المباشر بين الأطراف المعنية.

وأكد المتحدث أن الصين ملتزمة بحل القضايا البحرية من خلال المفاوضات الثنائية مع الفلبين، ورفضت أي محاولة للتدخل الخارجي من قبل الدول غير المعنية. وأشار إلى أن أي تدخل أمريكي يهدف إلى تأجيج التوترات في المنطقة ولن يسهم في تعزيز الاستقرار.

كما أعربت الخارجية الصينية عن استياءها من التصريحات الأمريكية الأخيرة بشأن بحر جنوب الصين، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تتناقض مع المبادئ الأساسية لسيادة الدول والاحترام المتبادل.

وتدعو الصين جميع الأطراف إلى احترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشددة على أن أي محاولات للتأثير على القضايا البحرية من قبل دول خارج المنطقة لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.