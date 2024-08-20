بن غفير: إعادة المختطفين يجب أن تتم بالضغط العسكري المكثف ووقف الوقود والمساعدات الإنسانية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، أن إعادة المختطفين في قطاع غزة يجب أن تتم عبر ممارسة ضغط عسكري مكثف على القطاع ووقف إمدادات الوقود والمساعدات الإنسانية. وأوضح بن غفير في تصريحات اليوم أن هذه الإجراءات ضرورية لزيادة الضغط على الأطراف المسؤولة عن اختطاف الجنود والمواطنين الإسرائيليين، وذلك لضمان عودتهم في أقرب وقت ممكن.

وأضاف بن غفير أن إسرائيل لن تتساهل في التعامل مع قضية المختطفين، وأنه يجب استخدام كل الوسائل المتاحة لتحقيق هذا الهدف. وأشار إلى أن تقديم المساعدات الإنسانية في ظل هذه الظروف يعطي حماس ومجموعات أخرى الفرصة للاستمرار في احتجاز المختطفين دون تقديم أي تنازلات.

وتأتي تصريحات بن غفير في وقت يشهد فيه قطاع غزة تصاعداً في العمليات العسكرية الإسرائيلية، وسط مساعٍ دولية للتوصل إلى تهدئة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

الرئيس الإسرائيلي: علينا ألا نكف عن العمل بكل الطرق لإعادة المخطوفين الأحياء إلى وطنهم والأموات إلى القبور

أكد الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، ضرورة مواصلة العمل بكل السبل الممكنة لإعادة المختطفين الإسرائيليين إلى وطنهم، سواء كانوا أحياءً أو استعادة جثامين الأموات. جاء ذلك في تصريحات له اليوم، حيث شدد على أن الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي يجب أن يبذلوا أقصى الجهود لضمان عودة جميع المختطفين، مشيراً إلى أن هذه القضية تمثل أولوية قصوى لإسرائيل.

وأشار هرتسوغ إلى أن استمرار احتجاز الإسرائيليين من قِبَل الفصائل الفلسطينية يشكل جرحاً مفتوحاً في قلب الأمة الإسرائيلية، داعياً إلى تضافر الجهود الداخلية والخارجية لتحقيق هذا الهدف. وأكد أن استعادة جثامين القتلى لدفنهم في وطنهم هي مسألة إنسانية وأخلاقية لا يمكن التهاون فيها.

حزب الله: قصفنا ثكنة برانيت بأسلحة دقيقة وحققنا إصابة مباشرة

أعلن حزب الله في بيان صحفي عن استهدافه ثكنة برانيت بأسلحة دقيقة. وذكر الحزب أن الهجوم الذي نفذه أسفر عن إصابة مباشرة للهدف، مؤكداً دقة الاستهداف.

وأضاف البيان أن هذه العملية تأتي في إطار الرد على التصعيدات الأخيرة، وأن الحزب يواصل تنفيذ عمليات عسكرية تستهدف المواقع العسكرية في المنطقة.