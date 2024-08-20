مكتب نتنياهو ينفي تصريحات منسوبة لرئيس الموساد بشأن صفقة الأسرى

ياسر رشاد - القاهرة - نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التصريحات التي نسبت إلى رئيس الموساد من قبل نجل الأسير القتيل أليكس دنتسيغ ، والتي تشير إلى عدم إمكانية التوصل إلى صفقة تبادل في ظل الحكومة الحالية.

وقال المكتب في بيان رسمي إن هذه التصريحات غير دقيقة، وأكد أن الحكومة تعمل بجدية على جميع المسارات الممكنة للتوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى. وأضاف البيان أن أي إشاعات أو تصريحات مضللة لن تؤثر على جهود الحكومة لتحقيق أهدافها في هذا الملف.

والجدير بالذكر اتهم نجل الأسير القتيل أليكس دنتسيغ حكومة نتنياهو بالتخلي عن المختطفين من أجل الحفاظ على سلطتها. جاء هذا الاتهام بعد أن تم إعادة جثمان والده من قطاع غزة، حيث قُتل في قصف إسرائيلي واسع.

وفي تصريحاته، أعرب نجل دنتسيغ عن اعتقاده القوي بأن والده، إلى جانب مختطفين آخرين، قُتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف. وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية كانت تستطيع إعادة المختطفين أحياء، لكنه اتهم نتنياهو باتخاذ قرار التضحية بهم لأغراض سياسية.

قائد عسكري روسي: توقف تقدم القوات الأوكرانية في مقاطعة كورسك

أعلن قائد عسكري روسي في مقاطعة كورسك عن تحقيق تقدم كبير في مواجهة القوات الأوكرانية، حيث تم تأكيد إيقاف أي تقدم للأعداء في جميع أنحاء المقاطعة.

وفي تصريحاته، أكد القائد العسكري أن القوات الروسية تمكنت من دحر الهجمات الأوكرانية وتدمير المعدات العسكرية المستخدمة في الهجمات. وأوضح أن هذه الإنجازات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمان في المنطقة وضمان السيطرة على الوضع العسكري.

وأضاف القائد أن العمليات العسكرية قد أثمرت عن تحييد التهديدات وتعزيز القدرات الدفاعية الروسية، مشيراً إلى أن القوات الروسية ستواصل عملها لضمان الاستقرار والأمن في المقاطعة.

كتائب القسام: اشتباكنا مع قوة صهيونية خاصة غرب رفح

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن وقوع اشتباك عنيف فجر أمس مع قوة صهيونية خاصة في حي تل السلطان غرب رفح.

ووفقاً لبيان صادر عن الكتائب، فقد اندلعت الاشتباكات عند نقطة الصفر، حيث تمكنت وحدات القسام من قتل ثلاثة عناصر من القوة الصهيونية خلال المواجهة. وأكد البيان أن الاشتباك جاء في إطار العمليات المستمرة للتصدي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضافت الكتائب أن المعركة تركزت في منطقة حيوية، وأن القتال أسفر عن تحقيق إصابات مباشرة في صفوف القوات الاحتلال الخاصة. كما أشار البيان إلى أن كتائب القسام ستواصل العمل على تعزيز الدفاعات وتعميق الهجمات ضد الأهداف الإسرائيلية لحماية الأراضي الفلسطينية ومواجهة العدوان المستمر.