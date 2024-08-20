جبهة تحرير فلسطين: زيارة بلينكن للمنطقة أدت إلى تصعيد المجازر في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بيانًا تنتقد فيه زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة، واصفةً نتائجها بأنها أدت إلى تصعيد المجازر ورفع وتيرة الإبادة في قطاع غزة.

وأوضحت الجبهة أن زيارة بلينكن لم تساهم في التخفيف من حدة النزاع بل على العكس، فقد ساهمت في تصعيد الهجمات ضد المدنيين في غزة. واعتبرت أن الولايات المتحدة ليست وسيطًا نزيهًا في هذا الصراع، بل شريك في تأجيج الوضع، مشيرةً إلى أن ما يحدث في غزة ليس نزاعًا هامشيًا بل هو حرب إبادة تقودها واشنطن.

وأضاف البيان أن بلينكن قد منح حكومة الاحتلال الإسرائيلي تفويضًا جديدًا لاستكمال عدوانها وحرب الإبادة ضد الفلسطينيين. وأكدت الجبهة الشعبية أن التصعيد العسكري الإسرائيلي هو نتيجة مباشرة لسياسات الإدارة الأمريكية وتدخلها في الشؤون الإسرائيلية.

ودعت الجبهة إلى وقفة جادة من المجتمع الدولي لوقف هذه المجازر، محذرةً من أن استمرار الدعم الأمريكي لحكومة الاحتلال سيؤدي إلى مزيد من التدمير والمعاناة للشعب الفلسطيني.

صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة شتولا بالجليل الغربي شمالي إسرائيل

أفادت وسائل إعلام عربية بأن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة شتولا الواقعة في الجليل الغربي شمالي إسرائيل.

وتأتي هذه الصفارات ضمن تدابير الطوارئ المعتادة التي تتبعها السلطات الإسرائيلية في مواجهة التهديدات الأمنية، وسط توترات متزايدة في المنطقة.

لم ترد بعد تفاصيل إضافية حول سبب تفعيل الصفارات أو أي أضرار محتملة. وتواصل فرق الأمن في المنطقة تقييم الوضع وتقديم التحديثات اللازمة للمواطنين.

رئيس المجلس الإقليمي للجولان: سقوط 60 صاروخًا منذ الصباح تسبب في حرائق متعددة

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن رئيس المجلس الإقليمي للجولان أعلن عن سقوط 60 صاروخًا على المنطقة منذ صباح اليوم.

وأشار المسؤول إلى أن القصف أسفر عن نشوب العديد من الحرائق في المنطقة، مما أدى إلى أضرار واسعة النطاق.

تجري فرق الإطفاء والإنقاذ جهودًا مكثفة للسيطرة على الحرائق والتعامل مع الأضرار الناتجة عن الهجمات. كما تعمل السلطات على تقييم الوضع وتقديم الدعم اللازم للمجتمعات المتضررة.

وزارة الصحة بغزة: ما زلنا بانتظار وصول اللقاحات الخاصة بحملة مكافحة شلل الأطفال

أعلنت وزارة الصحة في غزة أنها ما زالت بانتظار وصول اللقاحات الخاصة بحملة مكافحة مرض شلل الأطفال، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة انتشار المرض في القطاع. وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم أن تأخير وصول اللقاحات يشكل تحدياً كبيراً في ظل الظروف الصحية الصعبة التي يعاني منها القطاع.

وأشار البيان إلى أن الوزارة تعمل على تنسيق الجهود مع الجهات الدولية لضمان وصول اللقاحات في أسرع وقت ممكن، وذلك بهدف حماية الأطفال من هذا المرض الخطير الذي قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة. كما أكدت الوزارة على أهمية دعم المجتمع الدولي لقطاع الصحة في غزة، خاصة في ظل الحصار المفروض والقيود المفروضة على دخول الإمدادات الطبية.

ودعت وزارة الصحة كافة الجهات المعنية إلى تسريع إجراءات إيصال اللقاحات لضمان بدء الحملة في أقرب وقت، وذلك لحماية الأطفال من خطر الإصابة بشلل الأطفال وتجنب حدوث أي أزمات صحية جديدة في القطاع.