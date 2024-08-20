الجيش الروسي اعلن السيطرة على مدينة نيويورك شرق اوكرانيا

أعلن الجيش الروسي "السيطرة على مدينة نيويورك في منطقة دونيتسك، في سياق تقدمه المتواصل في شرق أوكرانيا". وأفادت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي عن "تحرير نوفغورودسكوي، إحدى أكبر بلدات منطقة توريتسك والمركز اللوجستي ذو الأهمية الإستراتيجية".

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