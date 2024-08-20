السيسي حذّر من توسع الصراع إقليمياً: حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة

اعلنت الرئاسة المصرية، ان "الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن بحثا جهود الهدنة في غزة".
وأكد السيسي أنه "حان الوقت لإنهاء الحرب في غزة"، محذرا من "توسع الصراع إقليمياً بشكل يصعب تخيله".
ورأى أن "وقف إطلاق النار بغزة يجب أن يكون بداية اعتراف دولي أوسع بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين".
وفي وقت سابق من اليوم، وصل بلينكن إلى مصر لإجراء محاثات حول هدنة في غزة.
ووصل بلينكن قبل ظهر الثلاثاء الى العلمين على الساحل الشمالي لمصر حيث سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وتشارك مصر والولايات المتحدة وقطر في الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس اللتان تخوضان حربا مدمّرة في قطاع غزة منذ أكثر من عشرة أشهر.
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