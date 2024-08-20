واللا عن نتانياهو: لن ننسحب من محوري فيلادلفيا ونتساريم بأي شكل من الأشكال رغم الضغوط الشديدة

افاد موقع واللا نقلا عن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، بأننا "لن ننسحب من محوري فيلادلفيا ونتساريم بأي شكل من الأشكال رغم الضغوط الشديدة".

وفي وقت سابق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ نتانياهو "متمسك بشرطَين هما البقاء بمحور فيلادلفيا وتفتيش العائدين لشمال قطاع غزة"، وذلك في إشارة إلى اتمام الاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع حركة "حماس".

وذكرت هيئة البث أنّ "ممثلين للموساد والشاباك والجيش ناقشوا الترتيبات الأمنية بمحور فيلادلفيا تمهيدًا للصفقة"، مضيفة "إن تم الانسحاب من محور فيلادلفيا فستطالب إسرائيل بإجراءات تمنع اقتراب حماس من حدود مصر".