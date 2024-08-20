متحدث باسم الخارجية الأميركية: لن يكون لحماس أي دور في مستقبل غزة

أكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية صامويل وربيرغ أنه لن يكون هناك أي دور لحركة "حماس" في مستقبل قطاع غزة، مشيراً إلى أن "الشعب الفلسطيني هو من يختار من يمثله في أي حكومة فلسطينية".

وفي حديث لقناة "سكاي نيوز عربية"، أشار إلى أن واشنطن تريد الوصول إلى نهاية للحرب في غزة بأسرع وقت، قائلاً: "قدمنا مقترحا جديدا لسد الفجوات في المفاوضات".

كما شدد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية على أن "الولايات المتحدة تأخذ بعين الاعتبار مخاوف مصر الأمنية".